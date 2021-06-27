Üzerine tente devrilmesiyle ölen doktor, Kayseri'de toprağa verildi
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Üzerine tente devrilmesiyle ölen doktor, Kayseri'de toprağa verildi

Üzerine tente devrilmesiyle ölen doktor, Kayseri'de toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Özer Kaya - Haberler | Güncel

ANTALYA'da alışveriş için gittiği zincir markette devrilen tentenin altında kalarak, hayatını kaybeden anestezi uzmanı Dr. Özkan Görgülü (46), memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

ANTALYA'da alışveriş için gittiği zincir markette devrilen tentenin altında kalarak, hayatını kaybeden anestezi uzmanı Dr. Özkan Görgülü (46), memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli anestezi uzmanı Özkan Görgülü, alışveriş için bir zincir marketin şubesine gitti. Görgülü, tam markete gireceği sırada devrilen tentenin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından tentenin altından çıkarılan Görgülü, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Görgülü'nün cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 2 çocuk babası Görgülü'nün cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine gönderildi. Karaözü Mahallesi'nde kılınan cenaze namazına Görgülü'nün yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anestesi uzmanı doktor, mahalle mezarlığında toprağa verildi.   


Üzerine tente devrilmesiyle ölen doktor, Kayseri'de toprağa verildi
Üzerine tente devrilmesiyle ölen doktor, Kayseri'de toprağa verildi
Üzerine tente devrilmesiyle ölen doktor, Kayseri'de toprağa verildi
Üzerine tente devrilmesiyle ölen doktor, Kayseri'de toprağa verildi
Üzerine tente devrilmesiyle ölen doktor, Kayseri'de toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özer Kaya

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