Üzerine iskele düşen işçi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üzerine iskele düşen işçi yaralandı

Üzerine iskele düşen işçi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yapımı devam eden 300 yataklı Adıyaman Kadın Doğum Hastanesi inşaatında üzerine iskele düşen işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yapımı devam eden 300 yataklı Adıyaman Kadın Doğum Hastanesi inşaatında üzerine iskele düşen işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre mahallesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yan kısmına yapımı devam eden 300 yataklı Adıyaman Kadın Doğum Hastanesi'nde çalışan Yasin Çolak'ın (34), üzerine iskele düştü. Meydana gelen olayı fark eden inşaat çalışanları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yasin Çolak, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Üzerine iskele düşen işçi yaralandı
Üzerine iskele düşen işçi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adem Murat Yücel Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Haluk Levent Serdar Ortaç Fahriye Evcen Davut Güloğlu
Spor Ali Koç Gervinho Mert Günok Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Üzerine iskele düşen işçi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 12:55:25. #1.14#

title