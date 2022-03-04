Üzerinde Türkçe ibare bulunmayan gizemli kargo aracı, Gaziantep'te endişe yarattı
Haberler.com - 3. Sayfa
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde görülen ve üzerinde Türkçe ibare bulunmayan araç, şehirde endişe yarattı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Gaziantep'te üzerinde herhangi Türkçe olarak marka veya şirket ibaresi bulunmayan mavi bir kargo aracı endişe yarattı. Şahinbey ilçesinde görüldüğü iddia edilen aracın ne amaçla şehirde bulunduğu merak ediliyor.
RESMİ KAYNAKLARDAN AÇIKLAMA YOK
Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi. Vatandaşların durumu yetkililere bildirip bildirmediği de bilinmiyor.
ÇOK SAYIDA YORUM YAPILDI
Sosyal medyada paylaşılan araç fotoğrafına da kısa süre içerisinde binlerce yorum geldi.
Haberler.com - 3. Sayfa