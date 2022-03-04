Üzerinde Türkçe ibare bulunmayan gizemli kargo aracı, Gaziantep'te endişe yarattı

Gaziantep'te üzerinde herhangi Türkçe olarak marka veya şirket ibaresi bulunmayan mavi bir kargo aracı endişe yarattı. Şahinbey ilçesinde görüldüğü iddia edilen aracın ne amaçla şehirde bulunduğu merak ediliyor.

RESMİ KAYNAKLARDAN AÇIKLAMA YOK

Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi. Vatandaşların durumu yetkililere bildirip bildirmediği de bilinmiyor.

ÇOK SAYIDA YORUM YAPILDI

Sosyal medyada paylaşılan araç fotoğrafına da kısa süre içerisinde binlerce yorum geldi.

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