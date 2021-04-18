UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIĞI ESKİ EŞİ TARAFINDAN İFTAR YEMEĞİNDE BIÇAKLANDI
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UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIĞI ESKİ EŞİ TARAFINDAN İFTAR YEMEĞİNDE BIÇAKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da Hanım Ç., bir süre önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Emin N. tarafından; işlettiği lokantada iftar yemeği sırasında göğsünden bıçaklandı.

KÜTAHYA'da Hanım Ç., bir süre önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Emin N. tarafından; işlettiği lokantada iftar yemeği sırasında göğsünden bıçaklandı. Şüpheli Emin N., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, Hanım Ç. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.15 sularında Ali Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hanım Ç.?nin işlettiği lokantada dükkanına bir süre önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Emin N. geldi. Tezgahtan aldığı ekmek bıçakğıyla eski eşi Hanım Ç.?yi göğsünden bıçaklayarak yaralayan Emin N., dükkandan çıkıp kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen polis ekiplerince kaçan şüpheli Emin N., yakalanarak gözaltına alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hanım Ç. ise ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIĞI ESKİ EŞİ TARAFINDAN İFTAR YEMEĞİNDE BIÇAKLANDI
UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIĞI ESKİ EŞİ TARAFINDAN İFTAR YEMEĞİNDE BIÇAKLANDI
UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIĞI ESKİ EŞİ TARAFINDAN İFTAR YEMEĞİNDE BIÇAKLANDI
UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIĞI ESKİ EŞİ TARAFINDAN İFTAR YEMEĞİNDE BIÇAKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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