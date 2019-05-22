Temizlik Görevlisi, Uyuyan Köpeğe Elindeki Süpürgeyle Acımasızca Vurdu! Dehşet Anları Kamerada

Başakşehir'de bulunan lüks bir sitede temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, sitenin bahçesinde uyuyan sokak köpeğine elindeki süpürge ile vurdu. Köpeğin acımasızca dövüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

UYUYAN KÖPEĞİN YANINA YAKLAŞIP BAŞINA VURDU

Bahçeşehir-Esenyurt Yanyolu üzerinde bulunan sitede temizlik görevlisi olarak çalışan S.A., sitenin bahçesinde uyuyan köpeğe yavaşça yaklaştı. Temizlik görevlisi elindeki süpürge ile köpeğin başına vurdu.

KAMERA KAYITTAYDI

Köpek aldığı darbenin ardından sitenin bahçesinden kaçarak uzaklaştı. S.A.'nın köpeğe acımasızca vurması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Köpeği acımasızca döven adamın görüntüleri;

Kaynak: DHA