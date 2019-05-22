Temizlik Görevlisi, Uyuyan Köpeğe Elindeki Süpürgeyle Acımasızca Vurdu! Dehşet Anları Kamerada

Temizlik Görevlisi, Uyuyan Köpeğe Elindeki Süpürgeyle Acımasızca Vurdu! Dehşet Anları Kamerada

İstanbul'da, lüks bir sitede temizlik görevlisi olarak çalışan vicdansız adam, sitenin bahçesinde uyuyan bir köpeğe elindeki süpürge ile acımasızca vurdu. Dehşet anları kameraya yansıdı.

Başakşehir'de bulunan lüks bir sitede temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, sitenin bahçesinde uyuyan sokak köpeğine elindeki süpürge ile vurdu. Köpeğin acımasızca dövüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

UYUYAN KÖPEĞİN YANINA YAKLAŞIP BAŞINA VURDU

Bahçeşehir-Esenyurt Yanyolu üzerinde bulunan sitede temizlik görevlisi olarak çalışan S.A., sitenin bahçesinde uyuyan köpeğe yavaşça yaklaştı. Temizlik görevlisi elindeki süpürge ile köpeğin başına vurdu.

KAMERA KAYITTAYDI

Köpek aldığı darbenin ardından sitenin bahçesinden kaçarak uzaklaştı. S.A.'nın köpeğe acımasızca vurması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Köpeği acımasızca döven adamın görüntüleri;

Temizlik Görevlisi, Uyuyan Köpeğe Elindeki Süpürgeyle Acımasızca Vurdu! Dehşet Anları Kamerada
Kaynak: DHA
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YORUMLAR (27)

  • KOMİKSİNİZ:
    Aman ne dehşet bunu bu çağda bu ülkede bu olay için kullanmak gerçekten komik olmuş hergün çocuklar kadınlar kesilip biçiliyor insanlar vahşice katledip yakılıyor parçalara bölünüyor bir köpeğe vurmak bu ülkede yapılacak en son vahşet haberi ona sıra gelmez milyon verseniz bir canlıya bana zararı yoksa vurmam bu adamı da anlayışla karşılaman ama hayvan sevgisinin haklarının ve hayatının insanın önüne geçmesinden çok rahatsızım önce insan ve insanlık.
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  • ADINIZI YAZIN:
    bazi hayvanlar bazi insanlardan kat kat hayirlidir ekmek su ver 24 saat kapinda hizmetkar. . allahım hayvanlara zarar kim olursa olsun sen de onun canını acit . . .
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