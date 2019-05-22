Temizlik Görevlisi, Uyuyan Köpeğe Elindeki Süpürgeyle Acımasızca Vurdu! Dehşet Anları Kamerada
İstanbul'da, lüks bir sitede temizlik görevlisi olarak çalışan vicdansız adam, sitenin bahçesinde uyuyan bir köpeğe elindeki süpürge ile acımasızca vurdu. Dehşet anları kameraya yansıdı.
Başakşehir'de bulunan lüks bir sitede temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, sitenin bahçesinde uyuyan sokak köpeğine elindeki süpürge ile vurdu. Köpeğin acımasızca dövüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
UYUYAN KÖPEĞİN YANINA YAKLAŞIP BAŞINA VURDU
Bahçeşehir-Esenyurt Yanyolu üzerinde bulunan sitede temizlik görevlisi olarak çalışan S.A., sitenin bahçesinde uyuyan köpeğe yavaşça yaklaştı. Temizlik görevlisi elindeki süpürge ile köpeğin başına vurdu.
KAMERA KAYITTAYDI
Köpek aldığı darbenin ardından sitenin bahçesinden kaçarak uzaklaştı. S.A.'nın köpeğe acımasızca vurması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Köpeği acımasızca döven adamın görüntüleri;
Kaynak: DHA
YORUMLAR (27)
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yazık insanlık sınıfta kalmısCevap Yaz Yayından Kaldır
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Aman ne dehşet bunu bu çağda bu ülkede bu olay için kullanmak gerçekten komik olmuş hergün çocuklar kadınlar kesilip biçiliyor insanlar vahşice katledip yakılıyor parçalara bölünüyor bir köpeğe vurmak bu ülkede yapılacak en son vahşet haberi ona sıra gelmez milyon verseniz bir canlıya bana zararı yoksa vurmam bu adamı da anlayışla karşılaman ama hayvan sevgisinin haklarının ve hayatının insanın önüne geçmesinden çok rahatsızım önce insan ve insanlık.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ALLAH KAHRETSİN BU ADAMIN AÇIK ADRESİNİ BİLEN VAR MI ACİL LAZIM ?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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insanları öldürürken nerde bu hayvan severler boş insanlar siziCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bazi hayvanlar bazi insanlardan kat kat hayirlidir ekmek su ver 24 saat kapinda hizmetkar. . allahım hayvanlara zarar kim olursa olsun sen de onun canını acit . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır