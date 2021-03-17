2'si çocuk 3 kişinin kokmuş çorapların içine sakladığı uyuşturucular ekipler tarafından bulundu
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2'si çocuk 3 kişinin kokmuş çorapların içine sakladığı uyuşturucular ekipler tarafından bulundu

17.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:49

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2'si çocuk 3 kişi yakalandı. Suça sürüklenen çocuklar Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edilirken, uyuşturucuların kokmuş ve kullanılmış çoraplara sarılması dikkatlerden kaçmadı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheliler ve adreslerde yapılan aramalarda, çoraplara ve poşetlere gizlenmiş 112 fişek bonzai, 130 fişek eroin, 1 fişe toz esrar ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 740 TL ele geçirildi.

ÇOCUKLAR DA OLAYA DAHİL

Operasyonlar kapsamında birisinin 2 aranma kaydı olduğu öğrenilen, suça sürüklenen 2 çocuk ve Ö.A. yakalandı. Suça sürüklenen çocukların, Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildiği öğrenilirken, uyuşturucuların kullanılmış ve kokmuş çoraplara saklanması ise dikkat çekti.

2'si çocuk 3 kişinin kokmuş çorapların içine sakladığı uyuşturucular ekipler tarafından bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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