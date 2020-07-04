Uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi tutuklandı
Van'da iç çamaşırına gizlediği uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi tutuklandı.
04.07.2020 12:28 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:15
Van'da iç çamaşırına gizlediği uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen A.Ş, x-ray cihazından geçtiği sırada şüphe üzerine durduruldu.
Şüphelinin üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş 108 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan A.Ş, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA