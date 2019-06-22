Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Ö.D. isimli şahıs yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Ö.D. isimli şahıs yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri Gaziantep Vatan Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda adreste ikamet eden Ö.D. isimli şahıs yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramalarda ise 50 gram eroin ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ö.D. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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