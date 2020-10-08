Uyuşturucu operasyonunda yakalanan İngiliz adamın, ünlü müzik gruplarıyla bağlantısı ortaya çıktı
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan İngiliz adamın, ünlü müzik gruplarıyla bağlantısı ortaya çıktı

08.10.2020 14:42 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:43

İstanbul'da düzenlenen ve gübreler arasında emdirilmiş 258 kilo kokain ele geçirilen operasyonda yakalanan "Doktor" lakaplı İngiliz Anthony Murray'ın tanınmış müzik gruplarından Happy Monday's ve Black Grape gruplarının eski turne müdürü olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Narkotik Polisi ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de önemli bir operasyona imza atmıştı. İki birimin ortak çalışmasında, Kolombiya'dan gelen ve Ambarlı Limanı'na yanaşan bir gemideki 6 konteyner içerisinde 258 kilo kokain ele geçirilmişti. Yaklaşık 120 ton gübre içerisine karıştırılan kokainin uluslararası bir şebeke tarafından Türkiye'ye gönderildiği belirlenmişti.

UYUŞTURUCULARI GÜBREDEN AYIRMAK İÇİN GELMİŞ

Sözcü'nün haberine göre İstanbul Narkotik Polisi, uluslararası zehir tacirlerinin Türkiye ayağına yönelik çalışmada 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler arasında, İngiltere'den gelen "doktor" lakaplı bir şüpheli olduğu da belirlendi. Uyuşturucuları gübreden ayırmak için gelen doktor lakaplıAnthony Murray'a İngiliz basını da geniş yer verdi.

ÜNLÜ MÜZİK GRUPLARIYLA ÇALIŞMIŞ

İngiliz müzik grubu Happy Monday's ve Black Grape gruplarının eski turne müdürü olduğu belirtilen Anthony Murray'ın daha önce de uyuşturucudan yakalandığı öğrenildi. Murray'ın iki oğlunun da daha önce uyuşturucu olaylarına karıştığı belirtildi. Türkiye'de tutuklanan şüphelinin grup üyelerinden bazılarının da yakın arkadaşı olduğu belirtildi.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan İngiliz adamın, ünlü müzik gruplarıyla bağlantısı ortaya çıktı
Haber Yorumları (2)
DOĞRUCU VATANDAŞ: Hangisinin yok ki!!!
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
YAMIK: Ultra Haze Liquid mesela yok. . ama 500 Dolarda günlük herkes veremez tabi
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500
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