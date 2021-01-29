Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı:  3 polis yaralı
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Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı:  3 polis yaralı

29.01.2021 03:09 | Son Güncelleme: 29.01.2021 03:14
Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı:  3 polis yaralı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişinin evine baskın yapan polislere, şüpheli Ş.C. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişinin evine baskın yapan polislere, şüpheli Ş.C. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda yaralanan 1'i komiser yardımcısı 3 polis hastaneye kaldırılırken, şüpheli suç aleti silah ve bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiası ile saat 01.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Çamlıbel sokağında oturan Ş.C.'nin yakalanması için operasyon başlattı. Polislerin evine baskın yaptığı gören şüpheli Ş.C., pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 1 komiser yardımcısı ile 2 polis yaralandı. Çıkan kısa süreli çatışmanın ardından şüpheli suç aleti silahla birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi. 

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yüaptığı ilk müdahalenin ardından hafif yaralanan komiser yardımcısı O.S. ile polis memurları M.Y. ve A.D., Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada evde yapılan aramada bir miktar esrar ve bonzai maddesi ele geçirldi. Gözaltına alınan Ş.C., sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN

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