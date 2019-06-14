Uyuşturucu operasyonu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde drone destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonun görüntüleri basınla paylaşıldı.

Alınan bilgiye göre, dün, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ayazlı Mahallesi'ndeki bir tarlada Hint keneviri yetiştirildiği tespit edilmesi üzerine Düzce İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak drone destekli operasyonun havadan çekilen görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Görüntülerde, fındık bahçesi kenarında ekilen 806 kök Hint keneviri yer alırken uyuşturucu maddenin bulunduğu bölgedeki variller de görülüyor.

Operasyon

Dün, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ayazlı Mahallesi'ndeki bir tarlada Hint keneviri yetiştirildiği tespit edilmesi üzerine Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü ile koordineli düzenlenen drone destekli operasyonda, Ü.Y. ve H.Y. tarlada iken suçüstü yakalanmıştı.

Operasyon kapsamında 806 kök Hint keneviri ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 57 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA