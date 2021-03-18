Uyuşturucu maddeyle yakalanan Ayşegül Çınar: Büyük tuzağın içindeyim
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Uyuşturucu maddeyle yakalanan Ayşegül Çınar: Büyük tuzağın içindeyim

18.03.2021 09:23 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:41

Geçtiğimiz hafta, Bebek Cevatpaşa Caddesi üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Ayşegül Çınar, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Hakkındaki iddialara yanıt veren genç oyuncu "Büyük bir tuzağın içindeyim" dedi.

Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu maddeyle yakalanan Ayşegül Çınar, önceki akşam Etiler'deydi.

"BÜYÜK TUZAĞIN İÇİNDEYİM"

Kendisine tuzak kurulduğunu öne süren genç oyuncu, "Yargı süreci devam ediyor. Deliller toplandığı için sizinle röportaj yapabiliyorum. Büyük bir tuzağın içindeyim. Dava sonuçlandığında belgelerle karşınıza çıkacağım" dedi.

NE OLMUŞTU

Geçtiğimiz hafta, Bebek Cevatpaşa Caddesi üzerinde bir araçta uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı yapılan polis, verilen adrese baskın yaptı. Arka arkaya park etmiş iki otomobilden birinde birlikte oturan oyuncu Ayşegül Çınar ile arkadaşı Nimet Y.'ye Genel Güvenlik Taraması (GBT) yapan polis daha sonra araçlarda arama yaptı.

BAGAJDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yapılan aramada, Çınar'a ait olduğu tespit edilen lüks otomobilin bagajında toplamı 19 gram olan iki ayrı uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan genç oyuncu ile arkadaşı sorgulanmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği'ne götürüldü.

KENDİSİNE AİT OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Oyuncu Ayşegül Çınar, burada yapılan sorgusunda bagajında bulunan uyuşturucu maddelerin kendisine ait olmadığını iddia ederken, kendisinden intikam almak isteyen eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tarafından konulmuş olabileceğini söyledi. Genç oyuncunun bu ifadesi üzerine polis, Furkan Çalıkoğlu'nu da gözaltına aldı. Çalıkoğlu'nun yapılan sorgusunda eski sevgilisinin suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Sorgularının tamamlanmasının ardından oyuncu Ayşegül Çınar, eski sevgilisi ve Nimet Y. adlı arkadaşı adliyeye getirildi.Adliyedeki işlemleri tamamlanan oyuncu Ayşegül Çınar ile 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu maddeyle yakalanan Ayşegül Çınar: Büyük tuzağın içindeyim
Haber Yorumları (6)
KUCUKCIVCIV: Konu ile alakası yok ama kadının bakışları taa kalbıme kadar indi :))
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HARBI ASLAN PARCASI: Bu sanat dunyasının içine yuva yapmış bir grup var bu kesimin temizlenmesi lazım , , bu grup üyeleri aynı zamanda Turkiyenin iyiligine olan durumlarda çıkıp karşı olduklarını açıklarlar orada burada. . . kimileride yurtdışına kaçmıştır Mehmet Ali Alabora gibi tipler
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TATAR: Uyuşturucunun oldugu yerde başka işlerde olabilir , uyuşturucuyu bunlara satan kişiler araştırılsın dava uyusturucu dosyası olarak kalmasın altından daha buyuk pislıkler cıkabılır derım
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