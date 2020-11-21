Genç kadın, uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta çukura düştü

Genç kadın, uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta çukura düştü Düştüğü çukurdan çıkartılan genç kadın, "Bana sigara verin, başım çok kötü" diyerek bağırdı Adana'da uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadın yaralandı.

Genç kadın, uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta çukura düştü

Düştüğü çukurdan çıkartılan genç kadın, "Bana sigara verin, başım çok kötü" diyerek bağırdı

ADANA - Adana'da uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadın yaralandı. Çukurdan çıkartılıp ambulansa bindirilen genç kadının "Bana sigara verin, başım çok kötü" diyerek bağırması, yoldan geçen bir vatandaşın kadın sedyedeyken eline sigara tutuşturmasıysa dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan İlçesi'ne bağlı Ziyapaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki Sibel K., uyuşturucu kullanmak için metruk bir binaya girdi. Bu sırada genç kadın, karanlıkta inşaat içerisinde bulunan 4 metrelik çukuru fark etmeyerek içine düştü.

Kadının yardım çığlıkları üzerine yürüyüş yapan vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmayla Sibel K.'yı düştüğü çukurdan çıkarttı.

Genç kadının ise bu sırada "Bana sigara verin, başım çok kötü" diyerek bağırması ve yoldan geçen bir vatandaşın kadın sedyedeyken eline sigara tutuşturması dikkat çekti. Sibel K., tedavi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ