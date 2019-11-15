Uyuşturucu karteli El Chapo'nun eşi Emma TV'de 'hayatını' anlatacak
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Uyuşturucu karteli El Chapo'nun eşi Emma TV'de 'hayatını' anlatacak

Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Meksikalı uyuşturucu karteli 'El Chapo'nun eşi Emma Coronel Aispuro, bir televizyon programında 'hayatını' anlatacak.

15.11.2019 12:01 | Son Güncelleme: 15.11.2019 12:01
Uyuşturucu karteli El Chapo'nun eşi Emma TV'de 'hayatını' anlatacak

Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Meksikalı uyuşturucu karteli 'El Chapo'nun eşi Emma Coronel Aispuro, bir televizyon programında 'hayatını' anlatacak.


Eski güzellik kraliçesi 30 yaşındaki Aispuro, 18 yaşındayken tanıştığı El Chapo ile 12 yıldır evli. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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