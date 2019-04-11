Uysal'ın Soyadı İddiasına İmamoğlu'ndan Cevap: En Komiği Buydu

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, gündeme oturan soyadı tartışmasıyla ilgili konuştu. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Büyükçekmece Adayı Mevlüt Uysal'ın, Büyükçekmece'deki "usulsüz seçmen" iddiasıyla ilgili "Soyadından AK Parti'ye oy verdiği tespit edilen 3 bin 92 kişinin kaydı silinmiş" sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Yani bir komedi. Süreç mesnetsiz olunca işin ucunda ne söyleseler komik gelmeye başladı ama en komiği buydu." dedi.

Ekrem İmamoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Seçim gecesi yaşananlara ve devamında sürece değinen İmamoğlu, Mevlüt Uysal'ın soyadı iddiasına da cevap verdi.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"YILDIRIM VE ERDOĞAN'I YANILTIYORLAR"

"İnsanları rencide edecek bir süreç yaşatıyorlar Büyükçekmece'de. Büyük bir yanlış içerisine düştüklerini görüyorum. Cumhurbaşkanı ve Yıldırım'ı yanılttıklarını görüyorum. Koltuklarının bekasının derdine düşmüş insanların bu şekilde davranmaya hakkı yoktur. Dünyaya rezil oluyoruz."

Ekrem İmamoğlu

VERİ AKIŞININ KESİLMESİ: MEDYA REZALETİ

"O akşam yaratılan yüzyılın en büyük medya rezaletidir Anadolu Ajansı'nın yaptığı. AA devletin bir kurumu, bu ulusa hizmet eden bir kurumun bugün gelinen noktada süreci manipüle etmeye çalışması, bizim elimizdeki verilerle vatandaşı bilgilendiriyor olmamız onları kitlemiştir ve bu kumpası önlemiştir. 12 saate yakın veri verememiştir Anadolu Ajansı."

MEDYA ELEŞTİRİSİ

"Benim ruhumda tehdit, öfke, kin olmaz. Hiç olmadı. Allah ruhunda kin ve nefret olan insanlardan bu toplumu korusun. Çok itibarlı ailelersiniz dedim. İtibarınızı zedelemeyin dedim. Bu bir hatırlatmadır, saygı duyduğum için yanlış yapmamalarını dilediğimi ifade ettim. Basının neyi gösterip göstermediğini siz ölçüyorsunuz zaten. Anlayan anlamıştır diye düşünüyorum."

"EN KOMİĞİ BUYDU"

Mevlüt Uysal'ın, Büyükçekmece'deki 'usulsüz seçmen' iddiasıyla ilgili "Soyadından AK Parti'ye oy verdiği tespit edilen 3 bin 92 kişinin kaydı silinmiş" sözlerine yanıt veren İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Yani bir komedi. Bolca skeç yapılır. Konunun baş gündemine İmamoğlu oturdu. 'Acaba İmamoğlu kime oy verdi' diye. Benim akrabalarım da var orada. Süreç mesnetsiz olunca işin ucunda ne söyleseler komik gelmeye başladı ama en komiği buydu"