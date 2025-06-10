Üyelerinin tamamı erkek olan müzik gruplarından hangisinin üyelerinin adları Birol Namoğlu, Murat Başdoğan, İlker Baliç ve Arda İnceoğlu'dur?sorusu, Güven ana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Üyelerinin tamamı erkek olan müzik gruplarından hangisinin üyelerinin adları Birol Namoğlu, Murat Başdoğan, İlker Baliç ve Arda İnceoğlu'dur?. cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

Üyelerinin tamamı erkek olan müzik gruplarından hangisinin üyelerinin adları Birol Namoğlu, Murat Başdoğan, İlker Baliç ve Arda İnceoğlu'dur?

A: Gripin

B: Ayna

C: Grup Vitamin

D: MFÖ

Cevap : Açıklanıyor...