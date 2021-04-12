Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı yayın HD izle! Uyanış Büyük Selçuklu 28. bölüm full izle! Uyanış Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanı yayınlandı m
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Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı yayın HD izle! Uyanış Büyük Selçuklu 28. bölüm full izle! Uyanış Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanı yayınlandı m

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı yayın HD izle! Uyanış Büyük Selçuklu 28. bölüm full izle! Uyanış Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanı yayınlandı m

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UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NE?

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye,

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE (20.00)

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 22:09:21. #1.14#
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