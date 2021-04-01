Uyanış: Büyük Selçuklu 27. Bölüm fragmanı izle! TRT1 Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu 26. bölüm izle

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UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 26. bölüm FULL İZLE!

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi TRT1 ekranlarında 26. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 26. bölümün ardından şimdi de Uyanış: Büyük Selçuklu 27. bölüm için araştırmalarına başladılar. Uyanış: Büyük Selçuklu 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Uyanış: Büyük Selçuklu 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Uyanış: Büyük Selçuklu 27. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 27. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 26. BÖLÜM İZLE

Uyanış: Büyük Selçuklu 26. bölüm izlemek için tıklayınız!

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 26. BÖLÜMDE NE OLDU?

Sencer'in tertibi neticesinde Tekiş'in ihanetinden emin olan Melikşah, Tekiş'e nasıl bir ceza verecektir? Tahtı ele geçirmek için mücadeleye girmiş olan Tekiş, Melikşah'ın elinden kurtulmayı başarabilecek midir?

Öte yandan Sabbah, Kınık Obası'na gidip Tapar ile gizlice buluşan kadının Başulu olduğunu öğrenmişti. Dolayısıyla Selçuklu Devleti'ni büyük bir karmaşaya sürükleyebilecek olan sırra da vakıf olmayı başarmıştı. Sabbah bu sırrı nasıl kullanacaktır?

Kınık Obası'nda Efruz'u tanıyacak olan Livya, Efruz ile Sabbah'ı ele verecek midir? Efruz, Sabbah ile birlikte Kınık Obası'ndan kaçmayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra; Terken, karnındaki bebeğin erkek olduğunu öğrenmiş, vakit kaybetmeden bu güzel haberle Melikşah'ı müjdelemişti. Terken doğuracak olduğu erkek bebeği kullanarak saraydaki dengeleri değiştirebilecek midir?

Diğer taraftan Selçuklu'nun takvim çalışmalarından haberdar olan Fatımi Veziri Bedrülcemali, Selçuklu'nun İslam Âlemi'nde giderek parlayan yıldızını karartmak adına Hasan Sabbah'tan bu takvimi istemişti. Bunun üzerine Sabbah'ın rasathanedeki gizli refiki Fida harekete geçmiş, Ömer Hayyam'ın kendine olan güvenini hiçe sayarak; Ömer Hayyam'ı ağır yaralamış ve takvimi kaçırmayı başarmıştı.

Çalınan takvim meselesinin açığa kavuşturulması için bizzat çalışacak olan Nizamülmülk, Fida'nın ihanetini nasıl deşifre edecektir? Nizamülmülk, bu takvim üzerinden Becrülcemali ve Sabbah'a ulaşmayı başarabilecek midir?