"Seni Benim Annem Büyüttü" Cümlesini Duyunca Üvey Kardeşini Bıçakladı
Antalya'da, "Seni benim annem büyüttü" lafını duyunca öfkelenen genç, üvey kardeşini bacağından ve sol karın boşluğundan bıçakladı.
Antalya'da üvey kardeşler arasında 'Seni benim annem büyüttü' lafı üzerine çıkan bıçaklı kavgada, Uğur Y. yaralandı. Üvey kardeşi Mustafa C. ise gözaltına alındı.
ÜVEY KARDEŞLER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Olay, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. 07 ADE 525 plakalı otomobil ile Konyaaltı Sahili'ne gelen 4 kişi, burada vakit geçirdi. Bir süre sonra üvey kardeş oldukları iddia edilen Uğur Y. ve Mustafa C. arasında 'Seni benim annem büyüttü' lafı üzerine tartışma çıktı.
ÜVEY KARDEŞİNİ BIÇAKLADI
İkili otomobilden inerek cadde üzerinde kavga etti. Ardından Mustafa C. otomobilde bulunan bıçağı alarak Uğur Y.'yi sol bacağından ve sol karın boşluğundan bıçakladı.
BIÇAĞI ARKA KOLTUĞA SAKLADI
Kan içerisinde yere yığılan Uğur Y.'nin yardımına çevredekiler koştu. Mustafa C. ise bu sırada bıçağı otomobilin arka koltuk kısmına sakladı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Uğur Y.'yi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olay yerinde ve otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli Mustafa C.'yi işlemleri için polis merkezine götürdü.
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bunlar antalyali degil NET baska yerden gelme belliCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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yok bunu temizlemek için şert birşey lazım, normal birşey yaşamıyoruzki normal birşeyle temizlensin, maleseff. gençlerimizi ne hale getirdiler. . . alçak oğlu alçaklar!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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3 vakte kadar idam edilmeli kamu zararına olacaktır çünki yaşaması bugün üvey kardeşini bıçaklayan yarın babasını öldürür diğer günde katliam yapar.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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idammmmmmmmmmmmm istiyoruz affff veya ceza indirim istemiyoruzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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Allah akil fikir saglik sabir ve vicdan versin size pess tüh. SizeCevap Yaz 4 Yayından Kaldır