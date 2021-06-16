Utku Ateş kimdir? Cam Tavanlar İskender kimdir? Utku Ateş kaç yaşında, nereli? Utku Ateş biyografisi!

Cam Tavanlar dizisi oyuncuları merak ediliyor. Cam Tavanlar dizisinin oyuncu kadrosunda Utku Ateş yer alıyor. Cam Tavanlar dizisinde İskender karakterini Utku Ateş canlandırıyor. Peki, Utku Ateş kimdir? Cam Tavanlar İskender kimdir? Utku Ateş kaç yaşında, nereli? Utku Ateş mesleği nedir? Utku Ateş hayatı ve biyografisi nedir?

Cam Tavanlar dizisi oyuncuları merak ediliyor. Cam Tavanlar dizisinin oyuncu kadrosunda Utku Ateş yer alıyor. Cam Tavanlar dizisinde İskender karakterini Utku Ateş canlandırıyor. Peki, Utku Ateş kimdir? Cam Tavanlar İskender kimdir?Utku Ateş kaç yaşında, nereli? Utku Ateş mesleği nedir? Utku Ateş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

UTKU ATEŞ KİMDİR?

Utku Ateş 2 Nisan 1989 İstanbul doğumludur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümünde tamamlamıştır. Üniversite eğitiminin yanı sıra Craft Sahne Sanatları'nda eğitim almıştır. Kariyerine ilk olarak 2015 yılında Çilek Kokusu ile başlamıştır. Sonraki yıllarda Aile İşi, Poyraz Karayel, Hayat Sırları, Jet Sosyete, Ege'nin Hamsisi, Erkenci Kuş, Kuzgun, Gönüldağı televizyon dizilerinde rol almıştır.

CAM TAVANLAR İSKENDER KİMDİR?

Yakışıklı, çapkın ve yetenekli bir şef olan İskender, aynı zamanda Leyla'nın arkadaşıdır, ona hayrandır. Pişirme ve tariflerde kendine has numaraları vardır. Bir iki numara da Leyla'ya öğretmiştir, özel müşteriler olduğu zaman beraber küçük şovlar yaparlar. Olmadık anda, çok dar zamanlarda müthiş işler başarır.