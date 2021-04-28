Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler

İngiltere'de bir çift, gittikleri parkta kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi. Çocuklarını parka getiren bir anne ise bu anları kaydedip sosyal medyada yayınladı. Ülkeyi karıştıran video, kısa sürede gündem oldu.

İngiltere'de yaşayan bir çift, Aylesbury kentinde bulunan insanların oturup eğlendiği çocukların ise oyun oynadığı bir parkta cinsel ilişkiye girdi. Çocuklarını parka getiren bir kadın ise herkesin gözü önünde ilişkiye giren çifti videoya çekti.

UYARILINCA BİLE UTANMADILAR

Bir süre sonra çifte yaklaşan kadın, "Siz çocuklarımın gözü önünde ilişkiye giriyorsunuz" dedi. Bunun üzerine partneri ile ilişkiye giren erkek sadece "Evet biliyorum" sözleriyle pişkin bir cevap verdi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLECEK

Sevgilisiyle ilişkiye girdikten sonra elbiselerini giyen kadın, kendilerini çeken anneye yaptıklarının yanlış olduğunu söyledi. Cinsel ilişki anlarının videosunu çeken kadın daha sonra videoyu sosyal medyada paylaştı. Polis ekipleri şimdilerde çiftin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.