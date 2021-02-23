Utah Jazz - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Utah Jazz - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

23.02.2021 00:39 | Son Güncelleme: 23.02.2021 00:49
Utah Jazz - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Utah Jazz - Charlotte Hornets maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Utah Jazz - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Utah Jazz - Charlotte Hornets maçı gerçekleşecek. Peki, Utah Jazz - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

UTAH JAZZ - CHARLOTTE HORNETS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Utah Jazz - Charlotte Hornets maçı Salt Lake'de Vivint Smart Home Arena' da oynanacak. Utah Jazz - Charlotte Hornets maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

UTAH JAZZ - CHARLOTTE HORNETS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 23 Şubat Salı günü oynanacak Utah Jazz - Charlotte Hornets maçı, Türkiye saatiyle 05.00'da başlayacak.

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