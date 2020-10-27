Usta tiyatrocu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
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Usta tiyatrocu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

27.10.2020 10:32 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:47

Yıllar önce yayınlanan Bizimkiler dizisinde Abbas karakterini oynayan usta oyuncu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti. Usta oyuncunun kızı Esra Karagöz, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal medya hesabından ressam, tiyatro, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Hikmet Karagöz'ün vefatını duyuran kızı Zeynep Karagöz, "Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatırına şerefe" ifadelerini kullandı.

"CANIMDAN BİR CAN DÜŞTÜ TOPRAĞA"

Oyuncu Orhan Aydın da yakın arkadaşının vefatının ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı: "Canımdan bir can düştü toprağa. 42 yıllık dostluk, yoldaşlık, şen-şakrak-sevinç ve umut dolu bir hayat bitti. Seni asla unutmayacağım asla..."

Usta tiyatrocu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

HİKMET KARAGÖZ KİMDİR?

Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, 31 Aralık 1946 tarihinde dünyaya geldi. 1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la TV yapımlarında rol almaya başladı. Sinemaya geçişi "Faize Hücum" filmiyle 1982'de oldu. Bizimkiler dizisindeki Abbas rolüyle geniş kitlelerce tanındı. 1986'dan bu yana ağırlıklı suluboya olmak üzere resim yapıyor. Profesyonel olarak resim yapıyor ve sergiler açıyor.

Usta tiyatrocu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

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