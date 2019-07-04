Usta tiyatrocu Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı

Yer aldığı filmler ve oynadığı tiyatro oyunlarıyla bir çok rekoru elinde bulunduran 91 yaşındaki Haldun Dormen geride bıraktığımız akşam hastaneye kaldırıldı.

UYLUK KEMİĞİ KIRILDI

Bağlı bulunduğu ajansın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uyluk kemiği kırığı sebebiyle hastaneye yatırıldığı ve durumunun iyi olduğu açıklanan Dormen'in bu kırığı nasıl yaptığı ise belirtilmedi.

"YAŞLANMAYA VAKTİM YOK" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz senelerde Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği tarafından Trabzon'da düzenlenen 12. Uluslararası Transplantasyon Kongresi'ne, onur konuğu olarak davet edilen sanatçı Haldun Dormen'in konuşması damga vurmuştu.

Dormen, motivasyonunu, yaşama azmini ve enerjisini neye borçlu olduğu sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

"Herhalde insan sevgime, işimi çok sevmeme borçluyum. Umudu yitirmemek lazım. Umut, güneşe doğru koşmaktır. İşiniz ne olursa olsun ister avukat, ister doktor, ister siyasetçi olun umudunuzu yitirmemek lazım. Hayatta inişler çıkışlar hep vardır. Ben tiyatrocu olarak çok iniş çıkış yaşadım, herkes de iniş çıkış yaşayacaktır ama hiçbir şey sorun değil... Hep umuda doğru koşmak lazım. O kadar çok çalışıyorum ki yaşlanacak vaktim yok"