Usta sanatçı Altan Karındaş yaşamını yitirdi
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Usta sanatçı Altan Karındaş yaşamını yitirdi

06.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:58
Usta sanatçı Altan Karındaş yaşamını yitirdi

10 yıldır Muğla'nın Marmaris Belediyesi Huzurevi'nde kalan ve 1 ay önce rahatsızlandığı için hastaneye kaldırılan 93 yaşındaki usta sanatçı Altan Karındaş, bu sabah yaşamını yitirdi.

93 yaşındaki Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş, bu sabah hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü oyuncu Melek Baykal sosyal medya hesabından duyurdu.

"YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ"

Sosyal medya hesabından acı haberi veren oyuncu Melek Baykal ise "Uzun zamandır hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti maalesef. Nurlarda uyuyun. Mekanınız cennet olsun. Sizi hep güzel hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı Alkan Karındaş yaşamını yitirdi

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

10 yıldır Muğla'nın Marmaris Belediyesi Huzurevi'nde kalan ünlü sanatçı Altan Karındaş, bazı organlarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle 1 ay önce hastaneye kaldırılmıştı.

SON RÖPORTAJINDA SİTEM ETMİŞTİ

Usta sanatçı son verdiği röportajda "Bütün camiaya kırgınım. Zamanında birçok insana yardımcı oldum. Çok koştular peşimden. Şimdi ortada yoklar. Keşke ev hanımı olsaydım bu kadar nankörlük görmezdim" diyerek sitem etmişti.

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