Usta Oyuncu Zafer Algöz, Taziye Mesajına "Sıra Sana Geliyor" Yorumunu Yapan Takipçisine Hakaret Etti
Hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Cengiz Baykal için taziye mesajı yayınlayan usta oyuncu Zafer Algöz, "Sıra sana geliyor" diyen takipçisine "Ya...k, pislik" diyerek hakaret etti.
Başarılı oyuncu hayatını kaybeden Cengiz Baykal için yayınladığı taziye mesajına yorum yapan takipçisine hakaret etti. Zafer Algöz, "Böyle bir günde, sana gereken cevabı verirdim ama rahmetli kardeşimin hatırına susuyorum. Yavşak, pislik" cevabını verdi.
MESLEKTAŞLARI DUYGUSAL PAYLAŞIM YAPTILAR
20 Kasım'da hayata veda eden usta tiyatrocu Cengiz Baykal, sanat camiasını üzüntüye boğdu. Usta isim için taziye mesajı paylaşan meslektaşları üzüntülerini dile getirdi.
TAKİPÇİSİNİN TUHAF YORUMUNA SİNİRLENDİ
59 yaşındaki Cengiz Baykal için bir taziye mesajı da usta oyuncu Zafer Algöz yayınladı. Algöz "Sevgili arkadaşım Cengiz Baykal da gitti. Mekanın cennet olsun canım benim" mesajıyla duygusal paylaşım yaptı. Algöz'ün paylaşımına bir takipçisinden ise tuhaf yorum geldi.
SIRA SANA GELİYOR
Zafer Algöz, paylaşımına "Sıra sana doğru geliyor zafer abi" yorumunu yapan takipçisine sert çıktı. Algöz, "Böyl bir günde sana gereken cevabı verirdim ama rahmetli kardeşimin hatırına susuyorum.. Ya...k, pislik" cevabını verdi.
-
Külhanbeyliği küfrü çok seviyorsunuz bakıyorum da, biraz daha yapıcı insani olabilirsiniz yorum yapan arkadaşlar. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Az bile demis varosaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
iyi yapmış. adam hak etmiş sonuçta. saygısızlık aldı yürüdü iyice zatenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Haketmiş!Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
Dünya fani ölüm ani bir kerede sen ölsen ne olur yani Zafer Algöz üzme takipçiniCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır