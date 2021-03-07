Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi

07.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:39
Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi

Usta tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi. Kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü. Öztekin'in son durumunun iyi olduğu açıklandı.

Usta oyuncu Rasim Öztekin, kalp krizi geçirdi. Öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştığı sırada fenalaşan ve kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Habertürk'ün haberine göre, hastanede tedavi altına alınan ve kalbine pil takılan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Uzun yıllardır sahnelerde olan Rasim Öztekin, 1959 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdi.

Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro' da amatör çalışmalarla edindi. 1980 yılının Kasım ayında Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 1980-1992 yılları arasında Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul'u Satıyorum, başta olmak üzere Orta oyuncular Tiyatrosu'nun tüm oyunlarında rol aldı.

2016 yılında Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh'a verdi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Murat Balcı Acun Ilıcalı Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Arda Turan Erol Bulut Mustafa Er Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 15:46:42. #1.15#
title