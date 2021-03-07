Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi

Usta tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi. Kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü. Öztekin'in son durumunun iyi olduğu açıklandı.

Usta oyuncu Rasim Öztekin, kalp krizi geçirdi. Öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştığı sırada fenalaşan ve kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Habertürk'ün haberine göre, hastanede tedavi altına alınan ve kalbine pil takılan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Uzun yıllardır sahnelerde olan Rasim Öztekin, 1959 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdi.

Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro' da amatör çalışmalarla edindi. 1980 yılının Kasım ayında Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 1980-1992 yılları arasında Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul'u Satıyorum, başta olmak üzere Orta oyuncular Tiyatrosu'nun tüm oyunlarında rol aldı.

2016 yılında Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh'a verdi.