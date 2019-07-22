Usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Malatya'da 6 yıl aradan sonra 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nde Funda Arar da sahne aldı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde başrol oynayan ve Malatyalı olan Oktay Kaynarca da festivale katılanlar arasındaydı. Oyuncunun kolundaki 100 bin TL'lik saat ise herkesi şaşırttı.

SAATİNİN PARASI DUDAK UÇUKLATTI

Gecce'de yer alan habere göre; ünlü oyuncu, Funda Arar'ın ricası üzerine sahneye çıkarak bir konuşma yaptı. Bu arada Bodrum'daki tatilini yarıda bırakıp festivale katılan Oktay Kaynarca'nın bileğindeki 110 bin TL değerindeki Yacht-Master II saati dikkat çekti.