Usta oyuncu Mehmet Ulay yıllar sonra itiraf etti: Mahsun Kırmızıgül ile oynadım diye dışlandım

Türk tiyatrosunun usta oyuncusu Mehmet Ulay, Haberler.com'un YouTube kanalında Mahsun Kırmızıgül hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. 1997 yılında Kırmızıgül ile Hemşerim dizisinde rol alan oyuncu, "Mahsun'la oynadığım için arkadaşlarım beni dışladı. Sonrasında da onlar Mahsun'un kapısına gidip dizi yaptılar" dedi.

Ruhsar, Yarım Elma, Baba Candır ve Emret Komutanım gibi birçok başarılı yapımda rol alan 79 yaşındaki Mehmet Ulay, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Samimi itiraflarda bulunan usta oyuncu, Mahsun Kırmızıgül ile anısını ve Uğur Mumcu rolünü oynadığında gelen tepkilerden bahsetti.

Hayatıyla ilgili her şeyi içtenlikle anlatan Mehmet Ulay, "Uğur Mumcu rolünü oynamak size ne kattı?", "Son yıllarda neden sadece 2-3 bölümlük işlerde rol alıyorsunuz?", "Dijital platformların gelişmesini destekliyor musunuz?" ve "Genç nesle tavsiyeleriniz neler?" gibi sorulara da cevap verdi.