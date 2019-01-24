Usta Oyuncu Eşref Kolçak'a Hastane Odasında Sürpriz Doğum Günü

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Eşref Kolçak'a, yaklaşık 2 haftadır tedavi gördüğü hastanede oyuncu arkadaşları, sürpriz doğum günü partisi düzenledi. 28 Ocak'ta 92 yaşına girecek olan sanatçı duygusal anlar yaşadı.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ"

Bursa Gemlik'te yaşayan oyuncu Eşref Kolçak, yaklaşık 2 hafta önce rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Akciğerlerinin su topladığı belirlenen usta oyuncu, tedavi altına alındı. 28 Ocak'da 92 yaşına girecek olan Eşref Kolçak'a, oyuncu arkadaşları Mehmet Vanlıoğlu, Kenan Çini ve Ali Artış, sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Hastane odasına üzerinde mumlar yanan pasta ile giren arkadaşlarını gören Kolçak, duygusal anlar yaşadı. Pastasının mumlarını üfleyen sanatçıyı, sanatçı Bedia Akartürk de telefon ile arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: DHA