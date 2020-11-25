Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı
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Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı

25.11.2020 13:10 | Son Güncelleme: 25.11.2020 15:20

Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı dün hayatını kaybeden Kurtlar Vadisi dizisinin Orhan'ı Devrim Parscan, Zincirlikuyu Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Devrim Parcan'ın cenaze namazı koronavirüs nedeniyle az sayıda katılımla mezarı başında kılındı. Cenaze merasimine Devrim Parscan'ın kardeşi Demir Parscan ve sevenleri katıldı.

"HERKESİN 6 DAKİKADA BİTİRECEĞİ İŞİ 35 SANİYEDE BİTİRİRDİ"

Sinema oyuncusu Demir Parscan ağabeyi Devrim Parscan'la ilgili, "Abim tahmin ediyorum 62 veya 63 yılında tiyatroda ilk oyununa başlamış 41 sene 9 ay şehir tiyatrosunda görevde bulunmuş. Onun haricinde, tiyatrodayken de birçok dizide ve filmde oynadı. Tiyatrodan emekli olduktan sonrada yine tiyatro oyunlarına devam etti. 83 yaşında vefat etti. Son bir seneye kadar stüdyolarda hala dublajına devam etti.

Son dakika! Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı

O dublajda da bu işin en büyüğüydü. Herkesin 6 dakikada bitireceği işi o 35 saniyede bitiriyordu. Çok enteresan bir sanatçıydı bu işi çok seviyordu. İsteyerek ve severek gitti. Mutlaka birilerini üzmüştür, üzmek istememiştir bir şeyler olmuştur. Ben onun kardeşi olarak olmuş bir takım bir şeyleri varsa o dostlardan özür diliyorum. Abimin affını istiyorum, iyi bir insandı. Krallar gibi gitti" şeklinde konuştu.

SAYISIZ PROJEDE YER ALDI

Bugüne kadar "Kurtlar Vadisi", "Bizim Aile", "Çiçek Taksi" ve "Kurtuluş" başta olmak üzere 100'e yakın dizi, sinema ve tiyatro projesinde yer alan Devrim Parscan, uzun yıllar Şehir Tiyatroları bünyesinde oynadı. Seslendirme sanatçılığı da yapan Parscan, 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile geniş çevrelerce akıllarda kalmıştı.

Son dakika! Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
YİĞİDO: LAZ ZİYAYA KAVUŞMUŞTUR
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
YASİN: hatasız kul olmaz hatanla sevdik seni orhaaan. Allah rahmet eylesin
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ECE: Allah rahmet eylesin ustam
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500
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