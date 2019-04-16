Usta Gazeteci Uğur Dündar, İstifa Etti!
Halk TV'de yaşanan toplu işten çıkarmalar tepki göstererek Halk TV'de program sunmayı bırakan Uğur Dündar, yaşanan olaylara sessiz kaldıkları gerekçesiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Basın Konseyi'nin üyeliklerinden istifa etti.
Sözcü yazarı Uğur Dündar, Halk TV'de yaşanan toplu işten çıkarmalara sessiz kaldıkları gerekçesiyle tepki gösterdiği Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Basın Konseyi'nin üyeliklerinden istifa etti.
"BU TWEET İSTİFA MEKTUBUMDUR"
Uğur Dündar, Twitter'dan konuya ilişkin şu mesajı paylaştı: "Medyadaki emekçi kıyımına ve son dönemde Halk Tv'deki acımasız toplu işten çıkarmalara tepki göstermeyip meslektaşlarının haklarını savunamayan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Basın Konseyi'ni kınıyor ve üyeliklerinden istifa ediyorum. Not: Bu tweet istifa mektubumdur."
YORUMLAR (36)
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Ugur dundar cokda iyi bi haber ci degil bi ikincisi Chp yalakasiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah burnundan getirsin.camiye öğretmenleri ile namaz kılan öğrenciler için.dersin adam vurmuşlar kumar oynamışlar torbacılik yapmışlar belki bunları yapsalar bukadar büyütmezlerdi.islam düşmanları.Allahında hesabı var.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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adamın hası, adamın hammaddesi ugur dündar.Cevap Yaz 2 8 Yayından KaldırMURAT: jon hans dündar demelisin kardeşi alman oldu5 2 Yayından Kaldır
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darbuka baryam figüranlıktan öteye gidemedi.... uğur dündar enayileri kekleyerek ne dolmalar götürdü be .... metin akpınar ortada kalsaydın ya kendini beş paralık ettin....Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır