Usta Gazeteci Uğur Dündar, İstifa Etti!

Sözcü yazarı Uğur Dündar, Halk TV'de yaşanan toplu işten çıkarmalara sessiz kaldıkları gerekçesiyle tepki gösterdiği Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Basın Konseyi'nin üyeliklerinden istifa etti.

"BU TWEET İSTİFA MEKTUBUMDUR"

Uğur Dündar, Twitter'dan konuya ilişkin şu mesajı paylaştı: "Medyadaki emekçi kıyımına ve son dönemde Halk Tv'deki acımasız toplu işten çıkarmalara tepki göstermeyip meslektaşlarının haklarını savunamayan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Basın Konseyi'ni kınıyor ve üyeliklerinden istifa ediyorum. Not: Bu tweet istifa mektubumdur."