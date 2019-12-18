: 'Üslerin Gündeme Gelme Nedeni ABD Kongresi'nin Tutumu'

18.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İncirlik Üssü'nün kapatılabileceği şeklindeki sözlerini sorduğumuz Kültür Üniversitesi ve Milli Güvenlik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Köni bunun "düşük ihtimal" olduğunu söyledi.

Haber Videosu