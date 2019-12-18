'Üslerin Gündeme Gelme Nedeni ABD Kongresi'nin Tutumu'
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'Üslerin Gündeme Gelme Nedeni ABD Kongresi'nin Tutumu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İncirlik Üssü'nün kapatılabileceği şeklindeki sözlerini sorduğumuz Kültür Üniversitesi ve Milli Güvenlik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Köni bunun "düşük ihtimal" olduğunu söyledi.

18.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:46

Cumhurbaşkanı 'ın Üssü'nün kapatılabileceği şeklindeki sözlerini sorduğumuz Kültür Üniversitesi ve Milli Güvenlik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Köni bunun "düşük ihtimal" olduğunu söyledi.



Haber Videosu

: 'Üslerin Gündeme Gelme Nedeni ABD Kongresi'nin Tutumu'
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