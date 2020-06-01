Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti
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Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti

Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı. Duraklarda yoğunluğun oluştuğu hatta yaşanan aksaklık nedeniyle vatandaşlar tepki gösterdi.

01.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:50

M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arıza sebebiyle seferler bir süre yapılamadı.

Seferlerin yapılamaması nedeniyle metro içlerinde yoğun kalabalık oluşurken sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı. Uzun süre seferlerin yapılamadığı hatta yolcular yaşanan aksaklığa isyan etti.

30 DAKİKA SEFERLER YAPILAMADI

30 dakikaya yakın seferlerin yapılamadığı hatla ilgili Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda ise, "M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında seferler normale dönmüştür. İyi yolculuklar dileriz. " denildi.

Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti
Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti

Güncel Manşet

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