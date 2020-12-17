Uşak'taki doğal gaz patlamasında ağır yaralanan evin sahibi kurtarılamadı
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Uşak'taki doğal gaz patlamasında ağır yaralanan evin sahibi kurtarılamadı

17.12.2020 10:24 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:29
Uşak'taki doğal gaz patlamasında ağır yaralanan evin sahibi kurtarılamadı

UŞAK'ta doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada ağır yaralanan Cihan Özer (65), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

UŞAK'ta doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada ağır yaralanan Cihan Özer (65), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kemalöz Mahallesi 1'inci Serap Sokak'taki 4 katlı apartmanın en üst son katındaki dairede, iki gün önce sabah saatlerinde doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, dairede büyük çaplı hasar oluştu.

Patlamada yaralanan evdeki Cihan Özer ve eşi Fatma Özer (62), Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Fatma Özer, tedavisinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan Cihan Özer, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Cihan Özer, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Uşak'taki doğal gaz patlamasında ağır yaralanan evin sahibi kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Feyzi DAVULCU

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 10:36:24. #1.15#
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