Ters yönde ilerleyen alkollü sürücünün kullandığı otomobil tıra çarptı
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Ters yönde ilerleyen alkollü sürücünün kullandığı otomobil tıra çarptı

Anadolu Ajansı / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Uşak'ta ters yönde seyrederken tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Uşak'ta ters yönde seyrederken tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak Üniversitesi Kavşağı yakınlarında ters yönde ilerleyen Arif Deniz K. idaresindeki 16 BCU 17 plakalı otomobil, Uşak'tan İzmir istikametine giden Bilal E. yönetimindeki 47 PJ 641 plakalı tıra çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Arif Deniz K, sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve 200 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Ters yönde ilerleyen alkollü sürücünün kullandığı otomobil tıra çarptı
Ters yönde ilerleyen alkollü sürücünün kullandığı otomobil tıra çarptı
Ters yönde ilerleyen alkollü sürücünün kullandığı otomobil tıra çarptı
Ters yönde ilerleyen alkollü sürücünün kullandığı otomobil tıra çarptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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