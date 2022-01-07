Uşak'ta 17 bin 300 bandrolsüz makaron ele geçirildi
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta düzenlenen operasyonda tütünle doldurulmuş 17 bin 300 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
UŞAK (AA) - Uşak'ta düzenlenen operasyonda tütünle doldurulmuş 17 bin 300 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Karacahisar köyündeki iki iş yerine operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda tütünle doldurulmuş paketler halinde 17 bin 300 bandrolsüz makaron ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler Ü.T. ve K.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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