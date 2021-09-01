Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı
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Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şekerevleri Şehitliği'nde başlayan etkinlikte, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Buradaki programın ardından Göğem Zafer Anıtı ve Çeçeli Kara Murat'ın Karacahisar köyündeki mezarı ziyaret edildi, karanfil bırakılarak dua okundu.

Daha sonra Tiritoğlu Parkı'nda o dönemi yansıtan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Burada konuşma yapan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 1 Eylül 1922'de Uşak'ın düşman işgalinden kurtulmakla kalmayıp, milletin bağımsızlık mücadelesinde önemli kırılma noktalarından birinin yaşandığını söyledi.

Kocabıyık, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Kadim tarihimiz, hiç şüphesiz, gelecekte de yolumuzu aydınlatmaya devam edecek bir fener gibi sayısız tecrübe ve kahramanlık destanı ile doludur. 1 Eylül bize, Anadolu'nun kendi halinde, mütevazı topraklarını yurt edinmiş bir avuç insanın gerektiğinde yedi düvele namus, haysiyet ve kahramanlık dersi verebileceğini öğretir. Uşaklı hemşehrilerim de bu dersin öğretmenliğini layıkıyla yapmıştır."

Ardından eski Uşak Belediyesi önünden başlayarak Tiritoğlu Parkı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Programa, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve vatandaşlar katıldı.

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı
Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı
Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı
Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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