Uşak Belediyesi Tenis Turnuvası'nda İlk Servis Atıldı
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Uşak Belediyesi Tenis Turnuvası'nda İlk Servis Atıldı

Uşak Belediyesi Tenis Turnuvası'nda İlk Servis Atıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Geleneksel hale getirilen ve her yıl birbirinden çekişmeli mücadelelere ev sahipliği yapan Uşak Belediyesi Tenis Turnuvası kura çekiminin ardından Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner'in ilk servis atışıyla başladı.

Geleneksel hale getirilen ve her yıl birbirinden çekişmeli mücadelelere ev sahipliği yapan Uşak Belediyesi Tenis Turnuvası kura çekiminin ardından Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner'in ilk servis atışıyla başladı.

Huzurpark'ta bulunan spor kompleksinde düzenlenen turnuvanın kuralarını Uşak Belediye Başkan Yardımcıları Hikmet Kahraman ve Zeynep Ceylaner ile Uşak Belediyesi AK Parti Meclis Üyeleri Mehmet Gün ile Kazım Kuşçu çekti.

10+ kız/erkek, 14+ kız/erkek, 18+ yeni başlayan kadın/erkek, 18+ master kadın/erkek ve 35+ master erkek olmak üzere 9 kategoride yapılacak olan turnuvada 10 yaşından 70 yaşına kadar 108 sporcu yer alıyor.

Servis atışını yaparak heyecan dolu turnuvayı başlatan Başkan Yardımcısı Ceylaner, güzel müsabakalar olacağına inandıklarını ifade ederek tüm sporculara başarılar diledi.

Dereceye girenlere çeşitli hediyelerin verileceği turnuva 3 hafta boyunca sporseverleri ve sporcuları ağırlayacak.

Kaynak: Habermetre

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