Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı
12.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:51
SÜRPRİZ GELİŞME... 2019 yılında 5 yıllık eşi Melis İşiten'den boşanan Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı. Snob Magazin'in haberine göre; Kaygılaroğlu'nun menajeriyle aşk yaşadığı öğrenildi. İşte detaylar...
Snob Magazin'in haberine göre; 'Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı.& ;Kaygılaroğlu, sevgilisiyle çekilmiş sarmaş dolaş pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: Snob Magazin