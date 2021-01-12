Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı
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Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı

12.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:51
Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı

SÜRPRİZ GELİŞME... 2019 yılında 5 yıllık eşi Melis İşiten'den boşanan Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı. Snob Magazin'in haberine göre; Kaygılaroğlu'nun menajeriyle aşk yaşadığı öğrenildi. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; 'Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı.& ;Kaygılaroğlu, sevgilisiyle çekilmiş sarmaş dolaş pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Snob Magazin

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