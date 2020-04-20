Ünye'de ekmek satışı yüzde 30 azaldı Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Murat Yüksel, koronavirüs salgını sonrasında "Evde Kal" çağrısına uyan vatandaşların köylere çekilmesi sonrasında ekmek satışlarının Ünye ilçe merkezinde azaldığını söyledi.

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Murat Yüksel, koronavirüs salgını sonrasında "Evde Kal" çağrısına uyan vatandaşların köylere çekilmesi sonrasında ekmek satışlarının Ünye ilçe merkezinde azaldığını söyledi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ünye'de ekmek satışlarının bu dönem diğer zamana göre yüzde 30 düştüğünü belirtti.

Bölge halkının erkenden köylere çekildiklerini kaydeden Yüksel, "Sadece köyü olmayan kesim şehir merkezinde kalıyor. Dolayısıyla salgın süresince ve özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu süreçlerde ekmek satışından performans beklemiyoruz. Ekmek satışı diğer dönemlerin yüzde 30 altına düştü." dedi.

Yüksel, hafta içi çalışan kesiminde iki haftadır sokağa çıkma yasağı nedeniyle köylerine gitmeyi tercih ettiğini belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla birlikte gördük ki, ekmek satışı tamamen düşüyor ve ekmekler fırıncılarımızın elinde kalıyor. Geçtiğimiz hafta sokağa çıkma yasağı bir hafta önceden bilindiği için insanlarımız çarşamba gününden itibaren köylerine çekildiler. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta ve hafta sonu ekmek satışı çok azaldı."

Kaynak: AA