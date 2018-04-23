Unutulmaya Yüz Tutmuş Çocuk Oyunları Küçükçekmece'de Yeniden Hayat Buluyor

Unutulan çocuk oyunları Küçükçekmece'de yeniden hayat buldu. Küçükçekmece Belediye başkanı Temel Karadeniz çocuklarla mendil kapmaca oynadı.

Küçükçekmece'de 23 Nisan bir başka yaşandı. Küçükçekmece Fevzi Çakmak meydanında unutulmaya yüz tutmuş birçok sokak oyunu çocuklar tarafından büyük bir heyecan ile oynandı. Yarışmaların da düzenlendiği etkinlikte Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de geçmiş günlere dönerek çocuklarla mendil kapmaca oynadı. Unutulmaz bir gün yaşayan çocuklar doyasıya eğlendi. Programda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada ki tek çocuk bayramı.çocuk bayramı olunca çocukların eğlenmesi renk renk cıvıl cıvıl olması hepimizi çok mutlu ediyor.Oyunlar çocuklar için ibadet gibidir.Biz de çocuklarımızı renk renk cıvıl cıvıl olmalarının coşkusunu yaşıyoruz. İstanbul da her geçen gün çocukların oyun oynayacağı alanların azaldığını kabul etmek lazım.Bu bulunduğumuz alan altında otopark ve pazar yeri var ama üst tarafını çocuklarımıza Küçükçekmecelilere ayıralım dedik iyi ki de öyle yapmışız. Bundan sonra da bu alanda çeşitli etkinlikler yapacağız.Ama bugün çocuklarımızın mutluluğuna tanıklık etmek ve onları Mendil kapmaca ve birdir bir gibi oyunlar oynarken görmek bizi de bir yandan çocukluğumuza döndürüyor. çocuklarımız için hepimizin daha güzel şeyler yapacağımızın garantisini verebilirim çünkü onları çok seviyorum" diye konuştu.

Program düzenlenen yarışmaların ardından Manga grubunun verdiği konser ile devam etti. - İSTANBUL