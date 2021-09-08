Unreal Engine 5 ile geliştirilen yarış oyunu Nano Racing için oynanış videosu yayınlandı
Oyunseverlerin merakla beklediği Unreal Engine 5 motoru ile geliştirilen yarış oyunu Nano Racing için bir oynanış videosu paylaşıldı.
Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Really Good Games'in yaptığı yarış oyunu Nano Racing'ten oynanış videosu paylaşıldı.
Yeni nesil yarış oyunu Nano Racing'in ilk bakışta öne çıkan özellikleri arasında Unreal Engine 5 motoru ile geliştirilmesi geliyor. Oyun, Kaos Fizik Sistemi'ni (Chaos Physics System) kullanarak, görüntü kalitesini ve grafik ayarlarını üst düzeyde sunacak.
Nano Racing; PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X için çıkış yapacak. Oyunun çıkış tarihine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
NANO RACING OYNANIŞ VİDEOSU
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