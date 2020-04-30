Ünlülerin beach'i yerle bir oldu

Ünlülerin beach'i yerle bir oldu Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanlarından olan 'Dodo beach'in yıkımına başlandı Bodrum'a gelen ünlülerin yazın uğrak mekanlarından olan 'Dodo beach'in yıkımına başlandı.

Ünlülerin beach'i yerle bir oldu

Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanlarından olan 'Dodo beach'in yıkımına başlandı

MUĞLA - Bodrum'a gelen ünlülerin yazın uğrak mekanlarından olan 'Dodo beach'in yıkımına başlandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve sivil inisiyatiflerin gayretleriyle Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilen Yalıkavak Küdür Yarımadası'nın doğal haline kavuşması için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Küdür Yarımadası'nda kalan son plaj işletmesinin de belediye ekipleri gözetiminde yıkımına başlandı. Küdür ile ilgili kararın Resmi Gazete'de ilan edilmesiyle birlikte tahliye süreci başlatılan işletmelerden sonuncusu bugün sabah saatlerinde Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri gözetiminde kaldırıldı. 350 metrekaresi ahşap iskele olmak üzerek yaklaşık bir dönümlük alanda faaliyet gösteren plaj işletmesinin yıkım işlemi, Yapı Kayıt Belgesinin iptal edilmesi ve akabinde diğer yasal süreçlerin tamamlanması sonucunda işletme sahibi tarafından gerçekleştirildi. Küdür'deki beach'lerden bir diğeri şubat ayında kaldırılmış ve işletmenin bulunduğu alan doğal haline kavuşturulmuştu.

Kaynak: İHA