Ünlülerden Duygulandıran 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Paylaşımı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar.

İşte ünlülerin 23 Nisan paylaşımları...

"Bir milleti yeniden şahlandıran ömrü savaş cephelerinde geçmiş bir kahraman dahi olsan salıncakta sallanırken yüzünde belirir o gülümseme... Çocuk oluverirsin... Çocuklara bayram armağan etmiş tek lider olmak da bundan olsa gerek. İyi ki senin kurduğun Cumhuriyetin soylu şerefli ve namuslu çocuklarıyız. Gururluyuz sayende. Teşekkürler güzel adam. Sabah uyandıklarında, çocuklarıma seni anlatıp onlara armağan ettiğin bu milli bayramı kutlayacağım...Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun... NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE"

TÜRKAN ŞORAY

TARKAN

LARA

KIVANÇ TATLITUĞ

ACUN ILICALI

MEHMET ALİ ERBİL