Ünlülerden Duygulandıran 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Paylaşımı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu kutlu güne özel ünlü isimlerden duygulandıran paylaşım geldi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar.
İşte ünlülerin 23 Nisan paylaşımları...
"Bir milleti yeniden şahlandıran ömrü savaş cephelerinde geçmiş bir kahraman dahi olsan salıncakta sallanırken yüzünde belirir o gülümseme... Çocuk oluverirsin... Çocuklara bayram armağan etmiş tek lider olmak da bundan olsa gerek. İyi ki senin kurduğun Cumhuriyetin soylu şerefli ve namuslu çocuklarıyız. Gururluyuz sayende. Teşekkürler güzel adam. Sabah uyandıklarında, çocuklarıma seni anlatıp onlara armağan ettiğin bu milli bayramı kutlayacağım...Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun... NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE"
TÜRKAN ŞORAY
TARKAN
LARA
KIVANÇ TATLITUĞ
ACUN ILICALI
MEHMET ALİ ERBİL
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bu bayram çocukların hazırlandığı , büyüklerin seyr ettiği bir bayram oldu. oysa çocuklar hiç bir şey hazırlamadan, büyüklerinin hazırladığı oyunlar ve yemekler ve hediyeler ile bu bayramı yaşamalı. bunun neresi bayram. günlerce hazırlık için dökülen ter ve nihayetinde büyüklere gösteri. bu bayram yanlış kutlanıyorCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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BOŞ İŞLER BUNLARCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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23 nisan bize cok sey anlaiyor anlamayanlar var hala ne yazikki cok seylerden uzaklastik kör politikanin yüzünden yok o kazan di bu kaybetti diye buralara geldik millet ay a gitti ne yazikkiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bunlardan Başka Ünlü Yok mu ÜLKE'mizde....Başiniz Dara Düşünce ÖLÜRÜM TÜRKYEM Söylersiniz Ama MUSTAFA YILDIZDOĞAN'in Mesajini Görmezsiniz !!!! YAZIK !!!Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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madem ki çocuk bayramı. büyükler gösteri yapıp çocuklar seyretmeliydi. çocuklar büyüklerin ayağına değil, büyükler çocukların makamlarına (okullarına, parklarına, hasta yataklarına) gitmeliydi. ne güzel bayram çocuklara sıcak, soğuk demeden haftalarca işkence et sonra geç karşılarına izle.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır