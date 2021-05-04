Ünlülerden '20'li yaşlar challenge' paylaşımları
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Ünlülerden '20'li yaşlar challenge' paylaşımları

Ünlülerden '20'li yaşlar challenge' paylaşımları
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına ünlüler de dahil oldu. Televizyon ve müzik dünyasının yıldızları, Twitter hesaplarından gençlik yıllarına ait karelerini paylaştı. İşte '#20liyaslarchallenge' hashtag'i ile yayınlanan fotoğraflar...

ZAFER ALGÖZ

Ben (22),Lale Kalyoncu (19)... ADK Cebeci...

ERDEM YENER

20'li yaşlar…

HAYKO CEPKİN

Ha bu da benden olsun o zaman... Cayır Metal sunar...

NÜKHET DURU

20 ile yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum...

HALUK LEVENT

Bir akım var diyorlar, 20'li yaşlar için. Buyurun. Aşık falan olmayın ama!

NİLGÜN BELGÜN

Konservatuvar öğrencisiyim. Tiyatro ve Şan bölümünde okuyorum. Sonra seçimimi tiyatro oyunculuğundan yana kullandım.

BERNA LAÇİN

#20liyaşlarchallenge mı dedi biri? Hatta tam 20 yaş olsun madem.

DEMET AKALIN

20. yaş günümde uçan balonlardan yanmıştım. Her gün kabukları soyuluyordu suratımın, epey acılıydı...

NAZAN ÖNCEL

Bir bakıyorsun yirmi, bir bakıyorsun hayat... İnsan büyüyünce gençlik uzaktan el sallar...

DEMET SAĞIROĞLU

Aman, kaçırmayayım...

BURCU GÜNEŞ

İlk fotoğraf çekimle ben de geldim.

YAVUZ SEÇKİN

20,5.. Askerlik izni...

CELİL NALÇAKAN

Hey gidi...

ŞEVKET ÇORUH

20 yaş bulamadım, hep 19...

(KAYNAK-HABERTÜRK)

Kaynak: Snob Magazin

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