Ünlülerden '20'li yaşlar challenge' paylaşımları
Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına ünlüler de dahil oldu. Televizyon ve müzik dünyasının yıldızları, Twitter hesaplarından gençlik yıllarına ait karelerini paylaştı. İşte '#20liyaslarchallenge' hashtag'i ile yayınlanan fotoğraflar...
ZAFER ALGÖZ
Ben (22),Lale Kalyoncu (19)... ADK Cebeci...
ERDEM YENER
20'li yaşlar…
HAYKO CEPKİN
Ha bu da benden olsun o zaman... Cayır Metal sunar...
NÜKHET DURU
20 ile yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum...
HALUK LEVENT
Bir akım var diyorlar, 20'li yaşlar için. Buyurun. Aşık falan olmayın ama!
NİLGÜN BELGÜN
Konservatuvar öğrencisiyim. Tiyatro ve Şan bölümünde okuyorum. Sonra seçimimi tiyatro oyunculuğundan yana kullandım.
BERNA LAÇİN
#20liyaşlarchallenge mı dedi biri? Hatta tam 20 yaş olsun madem.
DEMET AKALIN
20. yaş günümde uçan balonlardan yanmıştım. Her gün kabukları soyuluyordu suratımın, epey acılıydı...
NAZAN ÖNCEL
Bir bakıyorsun yirmi, bir bakıyorsun hayat... İnsan büyüyünce gençlik uzaktan el sallar...
DEMET SAĞIROĞLU
Aman, kaçırmayayım...
BURCU GÜNEŞ
İlk fotoğraf çekimle ben de geldim.
YAVUZ SEÇKİN
20,5.. Askerlik izni...
CELİL NALÇAKAN
Hey gidi...
ŞEVKET ÇORUH
20 yaş bulamadım, hep 19...
(KAYNAK-HABERTÜRK)
Kaynak: Snob Magazin