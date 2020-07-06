Ünlüler saçını güvenerek teslim ediyor Sanat ve cemiyet hayatında bilinen Mete Şimşek mikro kaynak saç uzatma tekniğinde de tek isim haline geldi

Ayşe Hatun Önal ve Seren Serengil'in saç ve imajını güvenerek teslim ettiği ünlü& ; Mete Şimşek 2020 yazının en rağbet gören renklerinin bebek sarısı, buz sarısı ve bronz kahve olduğunu belirtti. Bu yılın trend renklerinden bronz kahve saç rengin'de Ayşe Hatun Onal'dan daha fazla kimseye yakışmadığını söyledi.





Kaynak: Snob Magazin