: Ünlü YouTuber, koronavirüsü inceleyerek video çekmek için Çin'e gitti

01.02.2020 16:07 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:22

Çektiği videolarla YouTube'da 4 milyon takipçiye ulaşan sosyal medya fenomeni Ruhi Çenet, Çin'in merkezinde yayılmaya başlayan ve 259 vatandaşın hayatını kaybettiği koronavirüsü incelemek için Çin'e gitti.

"ÇİN'E GİDİP YERİNDE GÖRMEK İSTİYORUM"

Geçtiğimiz hafta Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Elazığ'a giderek depremzedelerle video çeken ve şehirdeki son durum hakkında bilgi veren Ruhi Çenet, bu sefer de kimsenin cesaret edemediği bir şeyi yaparak Çin'e gitti. Çin'de etkisini arttıran ve 259 vatandaşın hayatını kaybettiği yerde virüs hakkında video çekerek inceleme yapmak isteyen fenomen, yolculuk öncesi video çekerek şunları söyledi: "Çin'de yayılan bu hastalık denildiği kadar tehlikeli mi? Yerinde görmek istiyorum. Diğer virüsler gibi karantinaya alınıp çözülemez mi? Bunun gibi soruları öğrenmek istiyorum."

"VİRÜSÜN ETKİLİ OLDUĞU YERE DEĞİL HONG KONG'A GELDİM"

Çenet aynı zamanda yaptığı açıklamada Çin'e gittikten 4 gün sonra kendisinden haber alınamadığı takdirde gerekli mecralara haber verilmesini istedi. Bu paylaşımının ardından bir süre sessiz kalan fenomenin hakkında ölüm haberleri çıktı. Instagram hesabından hakkında çıkan ölüm haberlerine cevap veren Ruhi Çenet "Durumum gayet iyi, zaten korona virüsünün merkezine değil, daha az riskin olduğu Hong Kong'a geldim. Burada korona virüsü kurbanı sayısı daha az. Bildirmeye devam edeceğim, video yarın yayında olacak" dedi.

VİRÜSLÜ HASTALARI ZİYARET ETTİ

Koronavirüslü hastaların tedavi gördüğü hastaneye giden fenomen "İnceleme yapmaya devam ediyorum" dedi. Çenet'in virüsün yaygın olduğu ülkede maskesiz video çekmesi ise herkesi şaşkına çevirdi.

RUHİ ÇENET KİMDİR?

Ruhi Çenet, 20 Ekim 1990 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Aydınlı olan Çenet, üniversite eğitimini Hindistan'da tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra 2011 senesinde YouTube platformu için video üretmeye başladı. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Çenet'in şu an da 4 milyon takipçisi bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

SARS'I GEÇMESİ BEKLENİYOR

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Hızlı yayılma özelliği giderek güçlenen koronavirüs, Çin'de 2002-2003 yıllarında 5 bin 327 kişiye buluşan şiddetli akut solunum yolu sendromunun (SARS) vaka sayısını geçmiş durumda. Koronavirüsün, Çin'deki vakası sayısının, SARS'ın 2003'te dünya genelinde neden olduğu 8 bin vaka sayısını da geçmesi bekleniyor.

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