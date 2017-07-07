Ünlü Yapım Şirketi Endemol Türkiye İflas Etti

Paramparça dizisiyle 2016 yılının 'yurt dışına ihracat şampiyonu' olan Hollandalı ünlü yapım şirketi Endemol'ün Türkiye organizasyonu iflas ettiğini duyurdu.



Hollandalı ünlü yapım şirketi Endemol Shine'ın Türkiye organizasyonu iflas başvurusunda bulunduğu duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde alacaklarını tahsil edemedikleri için başta Erkan Petekkaya, Ege Aydan, olmak üzere birçok oyuncu ve set çalışanı Endemol'ün Türkiye ofisi önünde eylem yapmıştı. Yapılan açıklamada, iflas başvurusunun 4 Temmuz günü yapıldığı bildirilirken, şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Bağımsız finansal danışmanlar tarafından geçtiğimiz haftalarda yürütülen kapsamlı Endemol Shine Türkiye analizini tamamlamış bulunmaktayız. Telafi edilemez halde zarar eder bir hal alan ve son aylarda yalnızca Endemol Shine Grubundan gelen önemli miktarlardaki yatırımlarla ayakta tutulabilen yerel işletmeyi saran finansal zorlukların ve yapılan incelemelerden çıkan bulguların ışığında tüm seçenekler dikkatli bir biçimde değerlendirilmiştir. Alternatif bir çözüm bulmak için gösterilen tüm çabaya rağmen, tüm alacaklıların menfaatleri dikkate alındığında an itibariyle uygun olan tek seçeneğin Türkiye'de iflas yoluna başvurmak olduğu açıkça anlaşılmıştır.



Bu adımları atmak zorunda olduğumuz için büyük üzüntü duymaktayız ve Türkiye'deki işletmenin çevresinde oluşan sorunların yerelde kişiler üzerinde yarattığı zorlukların tamamen bilincindeyiz. Etkilenen tüm kişiler üzerindeki finansal etkiyi en aza indirmek amacıyla Endemol Shine Türkiye'nin önemli alacaklılarıyla çalışmaya devam ediyoruz. İflas başvurusu 4 Temmuz 2017 Salı günü saat 10.56'da İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde (Esas No: 2017/615) yapılmıştır. Mahkemenin kararını takiben, alacaklılara olan borçları hukuka uygun ve basiretli bir şekilde yönetmeğe mezun, yerel uzmanlığa sahip idareciler bu sürece dahil olacaktır. Bu süreç Endemol Shine Türkiye'nin sahip olduğu yapımların halihazırda devam eden dağıtımından elde edilen gelirlerin tediyesini içererek, ödenmemiş borçların kapatılmasına katkıda bulunacaktır. Süreç hukukçular tarafından yönetilmekte olup daha fazla bilgi web sitemiz üzerinden önümüzdeki hafta paylaşılacaktır".



Endemol Medya Türkiye'de Şubat 2008'den bu yana faaliyet gösteriyordu. Endemol Medya'nın yapımları arasında Canlı Para, Benzemez Kimse Sana, Var Mısın Yok Musun, Eyvah Düşüyorum, Big Brother Türkiye gibi yarışma programlarının yanı sıra, Paramparça ve Kördüğüm gibi dizi film projeleri yer aldı. - İSTANBUL