Ünlü Türkücü Yavuz Bingöl, Arkadaşına Tokat Attı
Türkücü Yavuz Bingöl, bagaj kontrol sırasında tartışmaya karışarak kabadayılık yapan arkadaşına tokat attı.
Sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Yavuz Bingöl, Kıbrıs Ercan Havaalanında bir personeli dövdüğü iddia edildi. Bingöl, bir YouTube kanalına yaptığı açıklamada, herhangi bir görevliyi değil kendi ekibindeki arkadaşına kabadayılık yaptığı gerekçesiyle tokat attığını söyledi.
OLAYA AÇIKLIK GETİRDİ
Konu hakkında ilk kez açıklama yapan Bingöl, Magazin Noteri adlı YouTube kanalında konuştu. Bingöl, olayın haberlerdeki gibi olmadığını belirterek, işin aslını canlı yayında açıkladı. İşte ünlü türkücünün darp iddiası hakkında yaptığı açıklama:
"Yaşanan olay haberlerde çıktığı gibi değil. Orkestra ile birlikte Ercan Havalimanı'na biletimizi almak için giriş yaptık. O sırada bagaj kontrole bagajlarımızı verdik ve sıraya girdik. Grup halinde olduğumuz için bir gecikme yaşandı.
"KABADAYILIK YAPTI"
O esnada, sırada olan bir beyefendi kardeşim sıraya girsenize diye çıkış yaptı. O esnada da orkestrada bulunan bir arkadaşımız kabadayılık yapmaya başlayarak, sesini yükseltti. Karşı taraf da sesini yükselterek 'Burası muz cumhuriyeti mi beni mi döveceksiniz?' dedi.
"KENDİ ARKADAŞIMA TOKAT ATTIM"
"Ben de devreye girerek kendi adamımızı tuttum, kendine gelmesi için tokat attım ve 'biz kabadayı mıyız' diyerek bağırdım.Bu olayı ben bir görevliyi dövmüşüm gibi haber yapmışlar. Doğrusu anlattığım gibidir, düzeltmek isterim. Herhangi bir görevliyi dövmedim, kendi arkadaşıma tokat attım. Olan budur."
ÖZÜR DİLEYECEK
Hayatında ilk defa sinirlerine hakim olamayarak böyle bir olay yaşadığını açıklayan Bingöl, hatasının farkında olduğunu ve arkadaşından özür dileyeceğini söyledi.
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öyle bir enneden ve öyle bir babadan bu dönek nasıl çıkmış anlayamadım gerçi karekteri bu kadarmış zaten memlekette sevenide yok bu satılık kişiliksizin nasıl olsa bunun babacıkları ve annecikleri varya onlar sahip çıkar bu çakmaya nede olsa karekter yapısı herşeye uygundur onun için bir yerde barınamıyor sevilmiyor sayılmıyor kişi karekteri ile tanınız biliniz ben bunda böyle birşey görmedim vede duymadım ne diyelim karakter bir insanın kimliğidirCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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yav sen nasil bir insansin be,,insansan eger.birak insana canliya tokat atmak nedir lan,kimsin sen,donek bozuntuCevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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ne diyelim allah kimseyi yobaz koyun sığır yapmasın sen me me me lemeye devam et nenleket batmış soğan 8 lira patates 6 lira domates 10 lira petrole hergün zam elektriğe doğalgaza zam üstüne zam maaşlara emekliye % 5 zam ee ne diyelim bu ülkede koyun sürüsü olduğu sürece makarnacı kömürcü olduğu sürece bu ülke iflah olmaz sen me me lemeye devam et koyunCevap Yaz 10 6 Yayından KaldırZAZA12: SENDEN DAHİ İYİ KOYUN MU? OLUR SIĞIR SANKİ DAHA ÖNCE BU ÜLKEDE HİÇ ZAM YAPILMAMIŞ GİBİ KONUŞUYOR ÖNÜNE GELEN YA HERKES EKONOMİST KESİLDİ BAŞIMIZA SENİN DAHA ÖNCEKİ AĞA BABALARIN MAKARNA KÖMÜR BİLE DAĞITACAK DURUMDA DEĞİLLERDİ BUNU NE ÇABUK UNUTTUNUZ ONUN BUNUN ÖNÜNDE EL PENÇE DURARAK PARA DİLENDİĞİMİZ GÜNLERİ NE ÇABUK UNUTTUNUZ1 5 Yayından Kaldır
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yavuz bingöl sizin gibi güdülen koyun değil özgür bir insan delikanlı bir insan mert bir insan adam olun ve saygılı olun herkes sizin gibi düşünmek zorunda değil.Cevap Yaz 9 16 Yayından Kaldır