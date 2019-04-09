Ünlü Türkücü Yavuz Bingöl, Arkadaşına Tokat Attı

Sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Yavuz Bingöl, Kıbrıs Ercan Havaalanında bir personeli dövdüğü iddia edildi. Bingöl, bir YouTube kanalına yaptığı açıklamada, herhangi bir görevliyi değil kendi ekibindeki arkadaşına kabadayılık yaptığı gerekçesiyle tokat attığını söyledi.

OLAYA AÇIKLIK GETİRDİ

Konu hakkında ilk kez açıklama yapan Bingöl, Magazin Noteri adlı YouTube kanalında konuştu. Bingöl, olayın haberlerdeki gibi olmadığını belirterek, işin aslını canlı yayında açıkladı. İşte ünlü türkücünün darp iddiası hakkında yaptığı açıklama:

"Yaşanan olay haberlerde çıktığı gibi değil. Orkestra ile birlikte Ercan Havalimanı'na biletimizi almak için giriş yaptık. O sırada bagaj kontrole bagajlarımızı verdik ve sıraya girdik. Grup halinde olduğumuz için bir gecikme yaşandı.

"KABADAYILIK YAPTI"

O esnada, sırada olan bir beyefendi kardeşim sıraya girsenize diye çıkış yaptı. O esnada da orkestrada bulunan bir arkadaşımız kabadayılık yapmaya başlayarak, sesini yükseltti. Karşı taraf da sesini yükselterek 'Burası muz cumhuriyeti mi beni mi döveceksiniz?' dedi.

"KENDİ ARKADAŞIMA TOKAT ATTIM"

"Ben de devreye girerek kendi adamımızı tuttum, kendine gelmesi için tokat attım ve 'biz kabadayı mıyız' diyerek bağırdım.Bu olayı ben bir görevliyi dövmüşüm gibi haber yapmışlar. Doğrusu anlattığım gibidir, düzeltmek isterim. Herhangi bir görevliyi dövmedim, kendi arkadaşıma tokat attım. Olan budur."

ÖZÜR DİLEYECEK

Hayatında ilk defa sinirlerine hakim olamayarak böyle bir olay yaşadığını açıklayan Bingöl, hatasının farkında olduğunu ve arkadaşından özür dileyeceğini söyledi.